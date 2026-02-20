Domenica 22 febbraio, alle ore 11.30, presso la chiesa di San Giuseppe a San Pietro al Tanagro si terrà un momento di preghiera per la pace in Ucraina, promosso nell’ambito dei progetti SAI attivi nel comune e a Polla.

L’iniziativa nasce come gesto pubblico di raccoglimento e vicinanza, in comunione con le sorelle e i fratelli ucraini che vivono nel territorio, e si inserisce nel quadro delle azioni di accoglienza, inclusione e coesione sociale promosse dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Alla realizzazione dell’iniziativa contribuisce la Cooperativa Sociale Iskra, soggetto gestore dei progetti SAI, che opera quotidianamente in collaborazione con le amministrazioni comunali per garantire percorsi di accompagnamento, tutela e integrazione rivolti alle persone accolte.

Il momento di preghiera rappresenta un segno condiviso di attenzione istituzionale e comunitaria, volto a riaffermare i valori della pace, del dialogo e della convivenza tra i popoli, in un contesto internazionale ancora segnato dal conflitto.