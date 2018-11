Il 21 novembre al Santuario di Polla Santa Messa per la “Virgo Fidelis”, la patrona dei Carabineri

Mercoledì 21 novembre, alle ore 17:00, sarà celebrata la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, con una messa che sarà celebrata presso il Santuario francescano di Sant’Antonio di Polla, a cui prenderanno parte, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, i Sindaci del Vallo di Diano e degli Alburni, le Autorità Giudiziarie e i membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La scelta della Madonna “Virgo Fidelis”, come patrona dell’Arma, è ispirata al valore della fedeltà, caratteristica peculiare dell’Arma dei Carabinieri che, per altro, ha per motto “Nei secoli fedele”.

Nel 1949, fu Papa Pio XII, a proclamare ufficialmente Maria “Virgo Fidelis” patrona dei carabinieri, fissando la celebrazione della festa per il 21 novembre, in concomitanza della commemorazione della Battaglia di Culqualber, di cui quest’anno ricorre il 77° anniversario, durante la quale il I Gruppo Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale, dopo tre mesi di agguerriti combattimenti contro le forze nemiche, immolò la propria vita in difesa del caposaldo di strategica importanza. Per quel gesto di epica resistenza, la bandiera dell’Arma è stata insignita della seconda medaglia d’oro al Valor Militare.

La commemorazione della “Virgo Fidelis” coincide annualmente anche con la “Giornata dell’Orfano”. Si tratta di un’occasione per l’Arma di riunire a sé tutti i figli e le vedove dei commilitoni scomparsi.

– Miriam Mangieri –