Un altro anno volge al termine e Ail Salerno “Marco Tulimieri” traccia un breve bilancio di questi ultimi 12 mesi di attività, anticipando quelli che saranno i principali progetti del 2026.

L’iniziativa Stelle di Natale, che si è svolta dal 5 all’8 dicembre in oltre cento piazze tra Salerno e provincia, si rivela anche quest’anno una raccolta fondi straordinaria: quasi 11mila stelle di Natale distribuite, 1570 stelle di cioccolato acquistate, insieme alla vendita di tanti altri doni solidali, come sfere di vetro o all’uncinetto, bracciali e delizie cilentane, panettoni e pandori. Il ricavato è stato fondamentale per potenziare “L’Ospedale a Casa”, un progetto di continuità assistenziale medico-infermieristica e psico-sociale che dà la possibilità a tanti pazienti di ricevere a domicilio le prestazioni di cui necessitano.

Natale e solidarietà vanno di pari passo anche in occasione di altre due iniziative promosse dall’Ail in queste ultime settimane. Grazie al Gala di beneficenza “Stelle a Natale”, che si è svolto lo scorso 12 dicembre a Battipaglia, sono stati raccolti oltre 27mila euro. Il ricavato del Festival “Cantiamo con Ail”, che si è tenuto lo scorso 23 dicembre al Teatro Augusteo di Salerno con la partecipazione di noti cori e artisti salernitani, ammonta a 1680 euro. Risorse preziose che dimostrano il cuore grande dei salernitani da sempre vicini all’Ail.

“L’Ail Salerno desidera innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che in questo 2025 hanno contribuito a rendere il nostro percorso così significativo – dichiara la presidente Elvira Tulimieri -. Ringrazio collaboratori, volontari e sostenitori che, con affetto e fiducia, hanno accompagnato ogni traguardo raggiunto. Questo, infatti, è stato un anno di crescita e anche di grandi soddisfazioni. Ora è tempo di guardare avanti, al 2026. L’occasione per consolidare le attività già in essere e dar vita a nuove progettualità. Perché chi ogni giorno lotta contro una malattia del sangue ha bisogno del nostro impegno”.

Oltre alle attività tipiche diventate ormai servizi a supporto del percorso di terapia per i pazienti ematologici, come il supporto psicologico, il servizio Navetta ViavAIL e i progetti di riabilitazione MovimentAIL, tra le progettualità in campo nel 2026 ci sono un nuovo seminario medici-pazienti, un convegno in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno per mettere al centro ambiente, salute e stili di vita, un nuovo percorso di Osteopatia e Fisioterapia per pazienti trapiantati e il supporto alla diagnostica ematologica con l’acquisto di reagenti per citoflorimetro.

Per maggiori informazioni e per sostenere l’associazione vai sul sito www.ailsalerno.it