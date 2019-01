“Il 2019 rappresenta una sfida”. L’analisi di Laura Manzolillo sui progetti del nuovo anno

Un 2018 impegnativo e un 2019 ricco di sfide e incognite. E’ questa, in sintesi, l’analisi dell’anno appena concluso e di quello che si appresta a iniziare di Laura Manzolillo, una dei titolari dell’impresa “Manzolillo Cono Giuseppe prodotti siderurgici” situata a Silla di Sassano.

Imprenditrice impegnata nell’azienda a conduzione familiare insieme al padre Cono Giuseppe Manzolillo e ai fratelli Enzo ed Antonio, Laura ricopre un ruolo essenziale che la vede partecipe nella gestione ramo amministrativo della “Manzolillo”.

Un settore, quello dei prodotti siderurgici, che di consueto è prevalentemente maschile, ma in cui spicca la figura professionale e acuta di Laura, che ritiene le donne capaci di “gestire con successo le attività imprenditoriali. In un’azienda occorrono capacità e competenze a tutti i livelli e noi donne non dobbiamo rinunciare ad essere tali anche a lavoro“.

– Maria De Paola –