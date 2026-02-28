Lunedì 2 marzo alle ore 11.00, presso l’Aula Blu della sede centrale ASL Salerno di Via Nizza, si terrà la presentazione dell’iniziativa sperimentale degli Ambulatori Virtuali di Comunità, in collegamento con i 127 comuni afferenti all’iniziativa, alla presenza del Direttore Generale Gennaro Sosto, del Direttore Sanitario Primo Sergianni, del Direttore Amministrativo Ferdinando Memoli.

Il modello organizzativo degli Ambulatori Virtuali di Comunità, gestito dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale diretta da Antonio Coppola insieme al contributo degli specialisti aziendali e dei reparti della Asl Salerno che effettueranno le prestazioni in telemedicina, si fonda su presidi fisici di prossimità, collocati in spazi comunali, sedi territoriali e strutture sociosanitarie, al cui interno il cittadino può effettuare televisite di controllo, rinnovi di piani terapeutici e consulti specialistici, secondo quanto previsto dalle linee nazionali sulla telemedicina.

Al loro interno i cittadini, specie le persone anziane, fragili o non digitalizzate potranno avvalersi anche del supporto del facilitatore digitale, figura appositamente formata per supportarli nell’accesso alle prestazioni, nell’utilizzo della piattaforma e nell’eventuale attivazione degli strumenti necessari a poterne fruire.