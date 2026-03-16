Il 19 marzo a Padula al via la costituzione di un network dedicato al turismo. Il progetto sostenuto da Confesercenti Vallo di Diano
La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, sostiene il programma di promozione territoriale avviato dalla Camera di Commercio di Salerno per la costruzione del Network di operatori Visit Salerno & Cilento, aperto a tutte le aziende del turismo.
E’ previsto un percorso di incontri territoriali per la costruzione del Network. Nel Vallo di Diano il primo appuntamento si terrà giovedì 19 marzo alle ore 15:30, nella Sala Sanseverino della Certosa di San Lorenzo a Padula.
Nel corso dell’incontro sarà illustrato il modello operativo del Network, le modalità di adesione gratuita e il percorso di costruzione dei prodotti turistici.
“Invitiamo gli operatori turistici del territorio ad essere presenti a questo importante incontro – afferma la presidente Aquino –. Come Confesercenti appoggiamo con entusiasmo questa iniziativa che mira a far conoscere, attraverso l’organizzazione di vari incontri, il progetto strategico del prof. Ejraque, professionista del Destination Marketing e del Destination Management”.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975/527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.