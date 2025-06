Il 19 giugno si terrà a Grottaglie un sit-in dinanzi al Commissariato di Polizia per manifestare la solidarietà agli agenti indagati in seguito alla cattura dei responsabili della morte del Carabiniere Carlo Legrottaglie.

Alla manifestazione prenderanno parte i segretari regionali Puglia e Basilicata Francesco Pulli e Michele Gallucci, il segretario generale Stefano Paoloni ed il segretario nazionale Vito Stasolla del Sindacato Autonomo di Polizia.

“L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto di garanzia che consentirà ai colleghi di partecipare a tutte le fasi del processo e anche ad eventuali incidenti probatori ma dovranno farlo con i loro avvocati e sino a quando non terminerà il procedimento avranno la carriera bloccata – ha commentato Gallucci –. Sia chiaro: nessuno punta il dito contro la magistratura che fa il suo lavoro egregiamente applicando la legge, ma è giunto il momento di cambiare la norma, per questo ci rivolgiamo alla classe politica di questo Paese chiedendo di introdurre una norma di legge per cui non si proceda più con l’avviso di garanzia automatico quando sussistono cause di giustificazione del reato quali l’uso legittimo delle armi, la legittima difesa e l’adempimento del dovere, ma siano prima effettuati accertamenti di garanzia nei quali sia la nostra amministrazione a dover rappresentare gli operatori nelle prime fasi di verifica”.

“Il Paese deve essere grato ai nostri due colleghi per aver rischiato la vita per assicurare alla giustizia pericolosi criminali. Chi fa il proprio dovere non può essere messo sotto processo” la conclusione del SAP Basilicata.