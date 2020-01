Il 19 gennaio il corso BLSD adulto-pediatrico della Pubblica Assistenza ANPAS VOLA Sassano

La Pubblica Assistenza ANPAS VOLA Sassano organizza un corso BLSD adulto-pediatrico per il 19 gennaio alle ore 14.30 nell’Aula Polifunzionale a Silla di Sassano.

Gli attestati conseguiti in seguito al corso sono validi per concorsi nazionali e nei Corpi dello Stato (VFP1 Esercito, Marina Militare, VFP4, concorsi interni). Sono inoltre validi per l’adeguamento al Decreto Balduzzi (formazione del personale).

Il corso è rivolto ai laici.

Per gli operatori sanitari c’è la possibilità di acquisire 33 crediti ECM associando corso F.A.D.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 331/4075324.

– Chiara Di Miele –