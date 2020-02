Mercoledì 19 febbraio la Provincia di Salerno consegna i lavori di messa in sicurezza sia a Laviano per la Strada Provinciale 381 che a Teggiano per la Strada Provinciale 330 alla presenza del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, del Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, dei rispettivi Sindaci, Oscar Imbriaco e Michele Di Candia e di altri Sindaci della zona.

In particolare al mattino, alle 11,30 presso il Comune di Laviano, si tiene la cerimonia di inaugurazione per i “Lavori Urgenti di Messa In Sicurezza, Ripristino e Consolidamento a Seguito di Dissesti e Movimenti Franosi sulla SP 381 nel Comune di Laviano – Interventi Urgenti di Protezione Civile”.

Mentre nel pomeriggio, alle 15,30 presso il Comune di Teggiano, si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di messa in sicurezza – Lotto 2 – SP 330 zona industriale di Teggiano – innesto autostradale di Sala Consilina.

L’importo complessivo per i lavori di Teggiano è di circa 216mila euro. Il progetto nasce dall’esigenza di potenziare il collegamento della zona industriale di Teggiano con l’innesto autostradale di Sala Consilina, attualmente caratterizzato da una inadeguata rete viaria, costituita da un percorso tortuoso con una insufficiente sezione stradale.

“La SP 330 nel comune di Teggiano – dichiara Strianese – superato il tratto in rettilineo che termina in corrispondenza del ponte sul fiume Tanagro diventa sempre più irregolare con una successione di curve che attraversano aree agricole delimitate da canali di raccolta e smistamento delle acque meteoriche. La sezione stradale è variabile, ma per tutta la sua estensione con dimensioni inferiori ai minimi necessari per consentire il transito dei veicoli industriali. La soluzione progettuale prevede la messa in sicurezza e l’adeguamento del tracciato stradale per circa 1.2 chilometri della SP 330 che attraversa i comuni di Teggiano e Sala Consilina. Ringrazio la Regione Campania, in particolare il Presidente Vincenzo De Luca che con i finanziamenti regionali consente alla Provincia di Salerno di effettuare lavori di messa in sicurezza, necessari alla tutela di una mobilità sicura per i nostri cittadini”.

– Claudia Monaco –