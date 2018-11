“Collegio sindacale e revisione legale: la ‘nuova’ metodologia del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili” è il tema del corso organizzato dall’Ordine di Sala Consilina, Circondario del Tribunale di Lagonegro, che si terrà domani, 19 novembre, e lunedì 20 novembre presso la sala convegni dell’Ordine a Teggiano in via Largo Santissima Pietà.

Docenti del corso saranno Raffaele Marcello, Consigliere Delegato alla Revisione Legale del Consiglio Nazionale, Raffaele D’Alessio, Professore ordinario di “Audit e revisione legale” all’Università di Salerno Componente “Gruppo di lavoro – Sfida qualità” del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Emanuela Mattia Cafaro, dottore commercialista e Research fellow dell’Università di Salerno, Teresa Puca, PhD student, Università di Salerno e Pubblicista in Revisione Legale. I saluti iniziali saranno affidati a Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine di Sala Consilina.

La partecipazione al corso prevede l’attribuzione di 10 crediti per la Formazione Professionale Continua. Per partecipare al corso è necessario prenotarsi presso la segreteria dell’Ordine. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il corso è gratuito per tutti gli iscritti all’Ordine di Sala Consilina.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio di segreteria al numero 0975521440 oppure via email all’indirizzo info@odcecsalaconsilina.it

– Annamaria Lotierzo –