Il 17 e 18 marzo a San Marino, Rimini e “Cosmoprof” di Bologna con l’Agenzia Viaggi Speranza

L’Agenzia Viaggi Speranza di Caselle in Pittari organizza per il 17 e 18 marzo un viaggio a Bologna in occasione di “Cosmoprof“, l’evento internazionale più importante nel settore della bellezza professionale, con tappa anche a San Marino e Rimini.

Il 17 marzo è previsto il raduno dei partecipanti e la partenza per San Marino. Seguirà una visita libera della città e pranzo libero. In serata trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate a Rimini, seguito da cena e pernottamento.

Il 18 marzo colazione in hotel e trasferimento in fiera “Cosmoprof”. Nel pomeriggio, dopo il raduno dei partecipanti, si rientrerà in sede.

La quota del viaggio è di 125 euro a persona e comprende il viaggio andata e ritorno in autobus Gran Turismo, la mezza pensione in hotel e l’assicurazione medico/bagaglio.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0974/988594.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –