San Pietro al Tanagro si prepara a vivere un “Carnuluvaro” rinnovato, frutto di un grande lavoro di comunità che vede protagoniste le associazioni del territorio, le istituzioni e soprattutto le mamme e le donne del paese, vero cuore pulsante dell’iniziativa.

La festa di Carnevale è stata organizzata dalle realtà associative del territorio con il patrocinio del Comune.

Il programma prenderà il via lunedì 16 febbraio con “Chiacchierando con i nonni” presso la Residenza Montedoro e culminerà martedì 17 febbraio con la grande sfilata a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con partenza dal Parco dei Mulini e arrivo in piazza, con animazione, spettacoli e momenti di condivisione aperti a tutta la comunità.

Il vero motore di questa edizione è il lavoro straordinario svolto dalle mamme di San Pietro al Tanagro, che sotto il coordinamento della Cooperativa ArcheoArte con Marianna Iannone e Arte nelle Mani con Antonietta Graziano stanno portando avanti una preparazione eccezionale, fatta di creatività, passione e senso di appartenenza.

Il Coordinatore Giuseppe Procaccio esprime grande soddisfazione per il percorso intrapreso: “Questo Carnevale è il risultato di un lavoro collettivo che parte da lontano e guarda al futuro. L’entusiasmo che si è creato è il segnale che San Pietro ha voglia di partecipare e di ritrovarsi. Posso già anticipare che ci saranno nuovi eventi, uno in particolare dedicato a ringraziare le mamme e tutte le donne di San Pietro al Tanagro per ciò che stanno facendo per la comunità”.

Grande soddisfazione viene espressa anche dall’intera Amministrazione comunale di San Pietro al Tanagro, che sottolinea il valore del percorso condiviso tra associazioni, istituzioni e cittadini, riconoscendo nel lavoro di squadra la chiave per costruire iniziative solide e durature per il futuro del paese. Non manca infine un appello alla partecipazione più ampia: “Le mamme e le donne di San Pietro al Tanagro sono e sono state il motore della nostra comunità. Ora spetta a tutti noi, soprattutto ai giovani e agli uomini, unirci a loro e trasformare questo motore in un vero veicolo sociale, capace di crescere e durare nel tempo”.

In caso di condizioni meteo avverse la sfilata sarà posticipata alla domenica successiva. La festa in piazza si svolgerà regolarmente, in modalità adeguata alle condizioni climatiche, nei locali comunali.