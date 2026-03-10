Domenica 15 marzo alle 18:30 a Teatro in Sala andrà in scena lo spettacolo di Maurizio de Giovanni “Il Miracolo”, coinvolgente racconto teatrale che esplora l’attesa febbrile di un’intera metropoli per lo scudetto. L’autore de “Il Commissario Ricciardi” e de “I bastardi di Pizzofalcone” porta a teatro una “veglia collettiva” che unisce fede, scaramanzia e ironia narrando le 24 ore prima del trionfo del Napoli attraverso le emozioni di una città.

Lo spettacolo è interpretato dallo stesso de Giovanni insieme a Marianita Carfora e Alfredo Mundo, con la regia di Annamaria Russo e l’organizzazione di Sergio Marra. La narrazione è arricchita dalle musiche dal vivo di Marco Zurzolo al sassofono e Luis Di Gennaro al piano, che creano un’atmosfera sospesa tra malinconia e festa.

Lo spettacolo di Maurizio de Giovanni rientra nel rapporto proficuo di collaborazione tra la direzione artistica di Teatro in Sala e la Fondazione della Comunità Salernitana che questa volta pone l’accento sullo sport, raccontato nello spettacolo di de Giovanni e sulla solidarietà che caratterizza le attività della Fondazione.

Con lo spettacolo “Il Miracolo” si vuole celebrare la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, istitutita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 2013, una Giornata istituita per diffondere il valore educativo dello sport per la società civile: unire le persone e promuovere cultura di pace, favorendo l’integrazione sociale e lo sviluppo economico in contesti geografici, culturali e politici diversi, comunicando ideali e valori fondamentali come fraternità, solidarietà, non violenza, tolleranza e giustizia.

Teatro in Sala fa sapere che “i proventi della serata, centrata sulla performance proposta da Maurizio de Giovanni, saranno destinati a finanziare i meritori progetti per i giovani promossi dalla Fondazione di Comunità Salernitana. Il costo del biglietto per l’appuntamento di Teatro in Sala con Maurizio de Giovanni di domenica 15 marzo è di soli 15 euro“.

È possibile prenotare il posto in sala scegliendolo su pianta e telefonando al numero 350 93 05 245.