Il 15 luglio presso la Sala conferenze della Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà un incontro formativo per revisori degli Enti locali, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Sala Consilina.

L’obiettivo è di fornire la formazione continua e aggiornata. Si parlerà del ruolo dei revisori nel passaggio alla contabilità ACCRUAL, di performance e trasparenza del ruolo, degli adempimenti dello “OIV” e del revisore. Un focus sarà fatto sulla responsabilità dell’organo di controllo delle società partecipate degli Enti locali e sul controllo delle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Sarà inoltre approfondito il ruolo del revisore degli Enti anche alla luce della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Dalle ore 14:30 alle ore 19:30 si alterneranno i relatori Riccardo Feola, Segretario Generale del Comune di Benevento, Ulderico Izzo, Dirigente Pubblico e Revisore di Enti Locali e Società Partecipate, Jacopo Cavallini, Professore associato dell’Università di Pisa – Dipartimento di Economia e management, Cristian De Feo, dottore commercialista dell’Ordine di Salerno, Alfonso Maria Cecere, Professore associato di Diritto degli Enti locali – Dipartimento di Giurisprudenza Università Federico II, Eugenio Russo, dottore commercialista dell’Ordine di Nola e vicepresidente Ancrel Nazionale.

Ad aprire gli incontri i saluti istituzionali di Nunzio Ritorto, presidente dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro, Michela Cimino, sindaco di Padula, Michele Angelo De Paola, vicepresidente dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro e consigliere delegato per la Revisione degli Enti locali, Ciro Di Lascio, presidente Ancrel Salerno.

A moderare il pomeriggio formativo sarà Francesco Coccaro, dottore commercialista dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro e presidente della Commissione Revisione Enti locali.

La partecipazione al seminario è gratuita per i dottori commercialisti ed esperti contabili e per i revisori contabili iscritti all’Ordine e consentirà di acquisire 5 crediti formativi per ciascun incontro. Per iscriverti CLICCA QUI