L’agenzia Curcio Viaggi di Polla organizza un viaggio per il Carnevale di Viareggio e Firenze in programma per il 15 e 16 febbraio.

La quota di 200 euro a persona comprende il viaggio in bus GTL, il soggiorno in Hotel a 4 Stelle, mezza pensione in hotel, la tassa di soggiorno e il servizio guida per visitare Firenze con il pranzo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0975/391321.

– Chiara Di Miele –