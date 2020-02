Il 14 febbraio riaprono le Grotte di Pertosa-Auletta e torna il #KissTicket per San Valentino

Il 14 febbraio riaprono le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico. Dopo la consueta chiusura invernale, necessaria per le opportune operazioni di manutenzione e soprattutto per garantire il fermo biologico della grotta, in occasione del weekend di San Valentino, la Festa degli innamorati, l’intero sistema MIdA riapre al pubblico.

Torna anche quest’anno il #KissTicket: tutte le coppie che andranno in visita alle Grotte pagheranno un solo biglietto anziché due. Per usufruire della promozione gli innamorati dovranno scambiarsi un gesto d’affetto in biglietteria: un bacio appassionato, un abbraccio disinteressato o una carezza affettuosa, piccoli gesti per celebrare ogni forma d’amore. Non sarà necessario essere fidanzati o sposati, infatti hanno diritto alla promozione amici, amanti, coppie, genitori-figli o nonni-nipoti, suocera-genero o maestro-discepolo.

La promozione è valida solo il 14, 15 e 16 febbraio e non è cumulabile con altre agevolazioni.

Il 15 febbraio a San Faustino ricorre la Festa dei Single. La Fondazione ha pensato anche a loro e solo in quel giorno per chi è single è previsto il 50% di sconto per il percorso da 100 minuti. Prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni telefonare allo 0975/397037 o scrivere a prenotazioni@fondazionemida.it.

Per guardare il video spot della promozione CLICCA QUI.

– Chiara Di Miele –