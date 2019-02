Il 14 febbraio al Magic Hotel di Atena Lucana due menù gourmet e le note del Maestro Pino Pinto

Appuntamento romantico il 14 febbraio al Magic Hotel di Atena Lucana per tutte le coppie di innamorati. In occasione di San Valentino, il Magic Hotel si trasformerà in un ambiente fatto di coccole, gusto, amore e calore.

Due i menù a scelta: uno ispirato agli ingredienti del mare, l’altro a quelli della terra ma ci sarà come sempre anche la possibilità di poter scegliere liberamente à la carte o di degustare un’ottima pizza.

Il menù “Amore Montano” prevede un aperitivo rosè accompagnato da stuzzichini di San Valentino. Antipasto con tortino salato al grana padano con glassa all’aceto balsamico e fico accompagnata da crudo di Parma. Primo piatto con girasoli mascarpone e noci, fonduta di squacquerone, pere alla grappa e riduzione di vino. Segue un medaglione di manzo al caffè ed un dessert. Il costo del menù a persona compreso di acqua, caffè e bollicine che accompagnerà il dessert è di 30 euro.

Il menù “Amore Marino” prevede un aperitivo rosè accompagnato da stuzzichini di San Valentino. Antipasto con tortino di pesce spada con caponata bianca. Primo piatti con Girasoli di mare con burro zenzero e gambero rosso. Secondo con Pescatrice in manto su crema di patate e sedano rapa al limone a cui segue dessert a conclusione. Il costo del menù a persona compreso di acqua, caffè e bollicine che accompagnerà il dessert è di 35 euro.

La serata sarà accompagnata dalle dolci noti musicali del Maestro Pino Pinto.

Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0975/ 71293.

