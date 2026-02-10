Il 14 e 15 febbraio AIL Salerno promuove una campagna di donazione sangue al “Ruggi”
AIL Salerno nel weekend degli innamorati promuove progetti per i pazienti oncoematologici.
Sabato 14 e domenica 15 febbraio torna “Dona con il cuore”, la campagna che si terrà dalle 8 alle 12 al Centro Trasfusionale del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
Si tratta di un evento che ricorda come l’amore sia dare un supporto concreto a chi sta affrontando il periodo difficile della malattia.
Per prenotare il proprio turno bisogna telefonare alla segreteria di AIL Salerno allo 089-2750969.