Il 13 marzo nella Sala Sanseverino della Certosa di Padula si terrà il convegno “Bonifica del Vallo di Diano, gli ultimi 100 anni di un processo millenario” evento inaugurale per le celebrazioni del centenario della fondazione del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, riconosciuto con Regio Decreto del 21 marzo 1926.

Alle ore 9.30 ci sarà la presentazione del Logo del Centenario e la premiazione istituti scolastici. Alle ore 10 sono previsti i saluti istituzionali di Michela Cimino, sindaca di Padula, Vittorio Esposito, Presidente Comunità Montana Vallo di Diano, Giovanni Guzzo, Presidente facente funzioni della Provincia di Salerno, Giuseppe Coccorullo, Presidente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Antonio Cuomo, Presidente della Riserva foce Sele Tanagro e Beniamino Curcio, Presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro.

A seguire interverranno Massimo Gargano, Direttore Generale ANBI Nazionale, Vito Busillo, Presidente ANBI Campania, il professor Alessandro Santini dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Angelica Catalano, Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche – MIT, Pasquale Coccaro, ingegnere Autorità di Bacino Distrettuale, Enrico Frittelli, architetto MASAF/CREA.

Le conclusioni saranno affidate a Gennarino Masiello, Vice Presidente Nazionale Coldiretti, Corrado Matera Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Maria Carmela Serluca, assessora all’Agricoltura Regione Campania, Claudia Pecoraro, assessora all’Ambiente Regione Campania, Attilio Pierro, deputato della Repubblica, Piero De Luca, deputato della Repubblica, Tullio Ferrante Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Francesco Vincenzi, Presidente ANBI Nazionale.

Nel pomeriggio dopo la pausa buffet i lavori riprenderanno alle ore 15.30 e interverranno: Raffaella Pergamo, CREA Roma, Emilio Sarli, Direttore Amministrativo Consorzio di Bonifica su “Il comitato promotore dei Consorzi di Bonifica: genesi e obiettivi”, Mariano Lucio Alliegro, Direttore Generale Consorzio di Bonifica, su “Il ruolo del Consorzio nel futuro”, i sindaci del territorio, Tenente Colonnello Marcello Russo, Comandante del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e S.E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo Diocesi Teggiano-Policastro.

Alle ore 17 saranno consegnati i riconoscimenti con le testimonianze e le premiazioni ai sindaci e rappresentanti Istituzionali, rappresentanti del Consorzio e del Comitato Promotore, alle associazioni e alla Banca e ai Carabinieri Forestali

A moderare l’incontro sarà Chiara Di Miele, giornalista di Ondanews.