La Caritas diocesana di Teggiano-Policastro, in comunione con la comunità diocesana e la comunità italo-venezuelana presente sul territorio, invita tutta la cittadinanza a partecipare a un importante momento di raccoglimento e testimonianza.

Il 13 luglio, alle ore 20.00, si terrà una veglia di preghiera dedicata al popolo venezuelano, che sta vivendo momenti di grande sofferenza e precarietà. L’evento sarà presieduto da S.E. Mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro.

La manifestazione avrà inizio con un raduno presso il piazzale dell’ex Tribunale, da cui muoverà una fiaccolata silenziosa che si dirigerà verso la chiesa della Santissima Trinità. Il cammino sarà occasione per affidare al Signore le difficoltà, le ferite e le speranze di una nazione segnata dalla crisi.

“In un momento in cui tante popolazioni nel mondo vivono il dramma della distruzione e dell’incertezza, il nostro dovere di cristiani è quello di non distogliere lo sguardo – sottolinea la Caritas diocesana – Questa veglia vuole essere un abbraccio concreto alla comunità italo-venezuelana e a tutti i fratelli che soffrono, per ribadire che la carità non conosce confini e che la preghiera è il primo strumento di pace”.

Durante la veglia di preghiera sarà promossa una raccolta fondi destinata a sostenere gli interventi umanitari a favore del popolo venezuelano, segnato duramente dalle recenti catastrofi e dalle emergenze sociali.

La Caritas di Teggiano-Policastro invita i fedeli, le associazioni e i cittadini a unirsi in questo gesto di fraternità, per dare voce a chi non ne ha e trasformare la vicinanza spirituale in un aiuto materiale concreto.