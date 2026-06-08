Il 12 giugno ad Atena Lucana un convegno dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro
“Dichiarazione dei Redditi 2026 e Concordato preventivo biennale: novità ed aspetti critici” è il titolo del convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro.
L’appuntamento si terrà ad Atena Lucana presso l’Auditorium Attilio Cirilli il 12 giugno dalle ore 15 alle ore 19.
I saluti istituzionali saranno affidati a Nunzio Ritorto, Presidente dell’Ordine, e a Luigi Vertucci, sindaco del Comune di Atena Lucana.
Relazionerà sul tema Ernesto Gatto, consigliere ODCEC di Palermo delegato alla Formazione e già Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe, mentre a moderare l’incontro è Antonio Perretta, consigliere dell’Ordine Commercialisti di Sala Consilina.
Il convegno è valido ai fini dell’assilvimento della Formazione Professionale Continua per 4 CFP.
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