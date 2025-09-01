Il 10 settembre il Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano apre ufficialmente il nuovo anno con cinque giorni d’anticipo sul calendario scolastico regionale e, quindi, alle ore 8.30 suonerà la prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026.

L’attenzione alla formazione integrale e all’accoglienza degli studenti e delle loro famiglie è uno dei principali capisaldi del Progetto L.E.T.O. ed anche quest’anno è stato organizzato un primo incontro con i genitori degli alunni delle classi prime il 5 settembre, secondo il seguente quadro orario:

dalle 9.00 alle 9.45 classi prime – Liceo Scienze Umane e Opzione Economico- Sociale

dalle 10.00 alle 10.45 – Liceo Linguistico e liceo Artistico

dalle 11.00 alle 11.45 – Liceo Scientifico e Scienze Applicate.