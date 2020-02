Iannone nominato Commissario regionale di FdI in Campania.”Impegno per avviso di sfratto a De Luca e Pd”

Il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone è stato nominato Commissario regionale del Partito in Campania.

“Ringrazio Giorgia Meloni per l’ennesimo atto di fiducia nei miei confronti – ha commentato Iannone -. E’ un grande onore ed una grande responsabilità. Cercherò di profondere ogni sforzo affinché Fratelli d’Italia sia protagonista dello fratto a De Luca e al Pd in Campania: un fallimento completo per quello che riguarda il lavoro, la sanità, l’ambiente, i trasporti, l’agricoltura, il turismo e la spesa dei fondi comunitari. Avrò la fortuna di avere la supervisione in questo lavoro del nostro capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e la vicinanza del responsabile nazionale dell’Organizzazione Giovanni Donzelli“.

Inoltre, sono stati nominati i vice-commissari della provincia di Salerno:Sonia Alfano (sindaco di San Cipriano Picentino e componente dell’Esecutivo di Anci Campania) e Gherardo Marenghi (docente di diritto amministrativo presso l’Università di Salerno nonché responsabile del Dipartimento Università di FdI Campania). Ad annunciarlo è il nuovo commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore che sottolinea: “Sapranno svolgere il ruolo affidato con dedizione e competenza per la crescita del partito”.

– Paola Federico –