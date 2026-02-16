Questa mattina i vertici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno incontrato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

All’incontro hanno preso parte il Presidente Giuseppe Coccorullo, il Direttore Romano Gregorio e il Vicepresidente Carmelo Stanziola.

L’obiettivo del confronto è stato illustrare le straordinarie potenzialità del territorio di competenza del Parco e concordare un’azione progettuale comune.

“Dalla vetta più alta della Campania fino alle aree costiere, il Parco rappresenta un’area naturalistica unica e strategicamente rilevante a livello internazionale. Una visione condivisa tra le istituzioni permetterà di raggiungere nuovi traguardi, portando importanti opportunità di sviluppo e conservazione all’intera regione” fanno sapere i vertici dell’Ente a margine dell’importante incontro con Fico.