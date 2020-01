I Templi di Paestum protagonisti in una puntata di “Meraviglie” di Alberto Angela

Ci sarà anche Paestum nella terza stagione di “Meraviglie”, il programma di Alberto Angela in viaggio per l’Italia alla scoperta delle bellezze naturali e artistiche in onda da sabato 4 gennaio su Rai 1.

Quattro puntate che costituiscono una dichiarazione d’amore all’Italia tra siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità e meraviglie artistiche o naturali.

Un viaggio che sarà arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione che affiancheranno nel racconto Alberto Angela. Tra questi Roberto Bolle, Carlo Verdone e Lino Guanciale.

Il viaggio del famoso divulgatore scientifico nelle bellezze d’Italia visiterà i templi, le tombe affrescate e le testimonianze dell’antica città della Magna Grecia.

La prima puntata sarà dedicata a Capri.

– Claudia Monaco –