“I social network ci avvicinano o ci allontanano dalle persone?” – Vox Populi

“I social network ci avvicinano o ci allontanano dalle persone?”. È questo il tema della prima puntata di “Vox Populi”, la rubrica di Ondanews che lascia spazio alle opinioni della gente.

I social network rappresentano oggi una parte integrante, se non fondamentale, della nostra vita. Li utilizziamo infatti in tutti gli ambiti del vivere quotidiano. Li usiamo per comunicare con le persone lontane, ma allo stesso tempo ci distraggono e ci allontanano da quelle vicine. Le aziende ad esempio li utilizzano spesso per pubblicizzare la propria attività o i propri prodotti.

Siamo andati al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana per scoprire cosa pensa la gente su tale aspetto.

– Miriam Mangieri –