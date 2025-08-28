Il personale sanitario dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ha aderito alla giornata promossa dalla rete digiuno Gaza.

A promuovere l’iniziativa, che ha visto la partecipazione di medici ospedalieri, di famiglia ed operatori sanitari in tutta Italia, la rete #digiunogaza Sanitari per Gaza e campagna BDS “Teva? No grazie”. Coinvolti anche ordini professionali, università e sindacati. L’iniziativa è stata lanciata proprio dai sanitari della Striscia che ogni giorno assistono al genocidio e alla crisi umanitaria in corso a Gaza.

Tutti i partecipanti, con il camice come simbolo di cura, hanno tenuto in mano un cartello che annunciava il digiuno “per rompere il muro del silenzio, per chiedere al governo la sospensione immediata di tutti gli accordi militari con Israele. Per bloccare tutte le aziende che finanziano il genocidio”.

“Un gesto potente per affermare la pace, il valore universale della vita e del diritto alla salute, ovunque nel mondo” affermano i sanitari.

Salerno non è sola nel manifestare: fino ad oggi sono state 10mila le adesioni formali giunte nell’arco di pochi giorni, “ma i sanitari che hanno digiunato oggi in segno di protesta per chiedere la fine delle violenze a Gaza sono stati in realtà molti di più: almeno 30-40mila” secondo gli organizzatori.