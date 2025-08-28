I sanitari del “Ruggi” di Salerno aderiscono all’iniziativa di digiuno contro il genocidio a Gaza
Il personale sanitario dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno ha aderito alla giornata promossa dalla rete digiuno Gaza.
A promuovere l’iniziativa, che ha visto la partecipazione di medici ospedalieri, di famiglia ed operatori sanitari in tutta Italia, la rete #digiunogaza Sanitari per Gaza e campagna BDS “Teva? No grazie”. Coinvolti anche ordini professionali, università e sindacati. L’iniziativa è stata lanciata proprio dai sanitari della Striscia che ogni giorno assistono al genocidio e alla crisi umanitaria in corso a Gaza.
Tutti i partecipanti, con il camice come simbolo di cura, hanno tenuto in mano un cartello che annunciava il digiuno “per rompere il muro del silenzio, per chiedere al governo la sospensione immediata di tutti gli accordi militari con Israele. Per bloccare tutte le aziende che finanziano il genocidio”.