Giunge al termine la 7^ edizione del “Festival Teatrale Santarsenese” organizzata dall’Associazione Culturale “Sant’Arsenio – Ieri, oggi e domani”.

Questa sera, alle ore 21.00, per l’ultima serata saliranno sul palco del Teatro Comunale “G. Amabile” i padroni di casa, con lo spettacolo “Ancora una volta noi!“.

In scena Luigi Biscotti, anche regista dello spettacolo, Romana Felicino, Giuseppe Spinelli, Federica Pistone, Dino Pistone, Antonella Ippolito, Luigi Pistone, Gabriella Coiro, Gino Laurino, Teresa Vespoli e Arsenio Giordano.

La Compagnia “Sant’Arsenio – Ieri, oggi e domani” racconta in questa storia tutte le vicende che l’hanno vista protagonista dal 2012 ad oggi. Si divide in due parti: nella prima parte vengono raccontati i primi anni della Compagnia, con tutte le commedie in vernacolo; mentre nella seconda parte verranno ripercorse le commedie in chiave moderna che hanno caratterizzato gli ultimi anni.

