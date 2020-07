“Rivolgo a tutti i gestori dei locali pubblici di prestare maggiore attenzione nel far rispettate le norme di sicurezza all’interno dei propri locali“.

Con queste parole Raffaele Accetta, sindaco di Monte San Giacomo, si rivolge alla comunità con un “appello al buonsenso” in questo particolare periodo di emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

“In questi ultimi giorni, come è noto, stanno aumentando i contagi, dovuti probabilmente anche all’inosservanza delle prescritte precauzioni di indossare la mascherina all’interno e a distanza ravvicinata – afferma Accetta -. Fino ad oggi siamo riusciti a rimanere indenni dal contagio, avendo rispettato tutte le indicazioni impartite in questo periodo, non roviniamo tutto per semplici disattenzioni e a volte anche per il classico e irresponsabile menefreghismo“.

Il primo cittadino sottolinea poi come sia elevato il rischio in questi giorni festivi e di vacanza, per la maggiore presenza di persone.

“Occorre quindi più attenzione nel fare i controlli dei clienti che entrano nei locali (misurazione febbre, mascherina e igienizzazione delle mani) – dichiara Accetta –. Sono semplici gesti che si fanno ormai dappertutto e se continuiamo abitualmente a farli anche noi possiamo limitare i rischi. Non vorremmo trovarci di fronte a qualche spiacevole richiesta di chiusura, come, purtroppo, sta accadendo altrove in modo diffuso“.

– Paola Federico –