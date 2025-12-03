“I Fiori della Speranza”. Ritorna l’iniziativa solidale degli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina
Riparte il progetto “I Fiori della Speranza” che vede come sempre protagonisti gli studenti dell’indirizzo Agricoltura e Risorse Forestali dell’Istituto “M.T.Cicerone” di Sala Consilina.
Il progetto rientra tra le attività di ampliamento dell’offerta formativa e PCTO.
Come ogni giovedì i ragazzi dell’Indirizzo IP Agricoltura sono presenti con uno stand al mercato settimanale. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione “Una Speranza” ODV, prevede una raccolta fondi in nome e per conto dell’associazione stessa e include la partecipazione degli alunni di tutte le classi che attraverso un approccio di tipo multidisciplinare, punta a favorire la socialità e il rispetto delle diversità.
Inoltre, gli studenti, con entusiasmo e impegno, offrono ai visitatori piante e fiori coltivati da loro, trasformando il lavoro in un gesto concreto di solidarietà.
Un’occasione speciale, dunque, per portare a casa un po’ di bellezza facendo del bene. L’invito dei docenti e studenti è quello di passare allo stand in via Matteotti e sostenere questa splendida iniziativa.