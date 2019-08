I controlli sulle attività di pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici

Perché devo controllare la pulizia e la sanificazione degli impianti aurealici della mia azienda?

A seguito della sempre più alta insorgenza di allergie e malattie delle prime vie respiratorie nei dipendenti del settore terziario, sia pubblico che privato, i datori di lavoro, in ottemperanza al Decreto Legislativo 81/2008 allegato IV punto 1.91.4 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno sempre più l’esigenza, ormai obbligo di legge, di monitorare lo stato di pulizia e sanificazione (CLICCA QUI) dei condizionatori d’aria presenti all’interno degli uffici in cui ogni giorno i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa.

Difatti, sono aumentati notevolmente i controlli effettuati dagli enti preposti e si sono irrigidite le sanzioni.

Il D. Lgs. 81/08 contempla in maniera approfondita il fenomeno della contaminazione e del cattivo stato igienico degli impianti aeraulici.

In particolare l’allegato riportato in precedenza, dedicato all’aerazione nei posti di lavoro, prevede in relazione agli impianti aeraulici quanto segue:

9.1.3. “Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.”

9.1.4. “Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all’inquinamento dell’aria respirata deve essere eliminato rapidamente.”

Se il Datore di lavoro non provvede può incorrere, come si evince dall’art. 68 comma 1° lettera b), nelle seguenti sanzioni “l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro”.

A tale regime sanzionatorio se ne possono aggiungere poi altri due:

quello di natura civilistica legato alla possibile azione di risarcimento per danno biologico (ex art. 2043 cod. civ.) e per danno morale (ex art. 2059 cod. civ.).

quello, di natura più propriamente penalistica, derivante dall’integrazione di alcune fattispecie di reato colposo, come ad esempio quella prevista dall’art. 452 cod. pen. (Delitti colposi contro la salute pubblica), dall’art. 590 cod. pen. (Lesioni personali colpose) e dall’art. 589 cod. pen. (Omicidio colposo).

Le conseguenze di una cattiva manutenzione delle apparecchiature di condizionamento ed in particolare delle canalizzazioni dell’aria possono produrre degli effetti gravi sui dipendenti che stanziano all’interno degli uffici.

Trascurare la manutenzione dei filtri comunemente utilizzati negli impianti di climatizzazione tende a provocare un notevole accumulo di polveri e scorie che, al momento dell’accensione dell’impianto, viene direttamente messo in circolazione attraverso le canalizzazioni di distribuzione dell’aria.

Le opere di manutenzione, ma anche le semplici ispezioni e le eventuali riparazioni, devono essere effettuate sempre da personale specializzato (CLICCA QUI) che abbia una completa e appropriata formazione o che abbia una adeguata esperienza tecnica.

Semplici compiti operativi come controlli, pulizia e alcune operazioni di manutenzione (ad esempio, sostituzione dei filtri per l’aria) devono essere effettuati da personale adeguatamente formato seguendo delle ben definite schede analitiche riportati tutte le attività da espletare per una corretta pulizia degli impianti.

Effettua una ispezione dell’impianto/condizionatore per sapere se stai spendendo più del dovuto e per ottemperare alle disposizioni di legge. Contattaci al 0975 21558 oppure inviando una mail a info@sagest.org

PUBBLIREDAZIONALE

Vai agli altri articoli di SAGEST