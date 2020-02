E’ diventato virale non solo tra la comunità italiana ma anche tra quella cinese l’ultimo video prodotto da Casa Surace in cui Nonna Rosetta elargisce i simpatici consigli per evitare il contagio da Coronavirus. Un modo per sdrammatizzare in un momento tanto delicato per il Paese e per strappare un sorriso ai tantissimi che sul Web sono perennemente alla ricerca di informazioni e notizie sul preoccupante virus che viene da Wuhan, città della Cina.

Il video della nonnina di Sala Consilina su come affrontare al meglio la psicosi da qualche giorno circola sui social grazie alla pagina ufficiale di Casa Surace, ma per veicolare il messaggio davvero a tutti è stato sottotitolato in cinese per essere condiviso anche su Wechat, il social network creato in Cina.

I caratteri in cinese traducono, dunque, tutte le battute di Nonna Rosetta che consiglia di starnutire nel gomito, di lavarsi spesso le mani, di non baciarsi preferendo un simpatico occhiolino, ma soprattutto di non discriminare le etnie a causa della diffusione del Covid-19.

Non potevano poi mancare i riferimenti alla cucina campana, come il ragù che può “pippiteare 14 giorni” nel caso si venisse messi in quarantena e il “pacco da giù” per chi risiede al Nord e non può spostarsi per andare a fare la spesa.

La comunità cinese in Campania ha particolarmente apprezzato il video sottotitolato. Un modo per sentirsi uniti e più vicini in queste settimane difficili per l’intero pianeta.

– Chiara Di Miele –