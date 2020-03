I Carabinieri potenziano il controllo del territorio del Salernitano. Al via l’utilizzo dei droni

I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, oltre al potenziamento dei servizi straordinari di controllo del territorio con pattuglie, nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica Coronavirus, coadiuvati dai militari del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano utilizzeranno i droni.

In questo modo è più semplice, grazie allo sguardo dall’alto, individuare persone in giro per strade, parchi e zone urbane, per poi verificare con velocità se hanno i requisiti per essere in giro e non nella propria abitazione.

In loro ausilio ci saranno la pattuglie a terra pronte per intervenire in caso di necessità.

– Claudia Monaco –