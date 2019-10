I Carabinieri Forestali sequestrano cantiere edile ad Albanella. Era destinato all’allevamento di bufali

I militari della Stazione Carabinieri Forestali di Foce Sele, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato in località Cappasanta del comune di Albanella un cantiere edile di significative dimensioni in attività.

Avviati gli accertamenti del caso e l’ispezione dei luoghi, i militari hanno accertato la realizzazione in corso d’opera di un ampio piazzale di circa 1000 mq con un muro di contenimento, di lunghezza totale di 105 metri per un’altezza massima di circa 8 metri, destinato ad uso paddock per l’allevamento di capi bufalini.

Le indagini condotte dai militari hanno fatto emergere l’assenza di alcun titolo abilitativo: infatti i proprietari dell’area di cantiere e l’impresa edile che eseguiva i lavori non esibivano alcuna documentazione che rendesse le opere conformi e quindi lecite.

I militari hanno quindi sequestrato l’intero cantiere, più precisamente le opere realizzate, un’area di scavo di circa 300 mq, i due mezzi escavatori utilizzati, ed hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria l’esecutore materiale dei lavori ed i proprietari dell’area.

– Paola Federico –