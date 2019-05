I Carabinieri di Viggiano a Marsico Nuovo per diffondere la cultura della legalità tra gli studenti

L’Arma dei Carabinieri, in relazione ad un protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed in linea con quanto giù avvenuto negli anni precedenti, sta assicurando il proprio contributo alla formazione della “Cultura della legalità”, attraverso incontri didattici programmati sia presso gli istituti scolastici che con visite degli studenti presso le Caserme in cui hanno sede i propri Reparti, in particolare, i Comandi Compagnia e di Stazione, capillarmente distribuiti su tutto il territorio potentino.

Il Comandante della Compagnia di Viggiano, Capitano Lucia Audino, ha tenuto un incontro presso il Liceo Scientifico “G. Peano” di Marsico Nuovo, a cui hanno partecipato più di 150 studenti. bNel corso dell’iniziativa sono intervenuti come relatori anche il Tenente Antonio Guglielmi, in servizio presso il Comando Legione Carabinieri “Basilicata” di Potenza, che ha incentrato il proprio intervento sulla tematica della sicurezza stradale, e la Dottoressa Sara Nocera, Psicologa e Coordinatrice “A.Cu.Di.Pa” (Associazione Cure Dipendenze Patologiche).

Grazie alla numerosa ed attiva partecipazione degli studenti e dei loro insegnanti, il Capitano Audino, oltre ad illustrare la struttura ed i compiti dell’Arma dei Carabinieri, partendo dal concetto di legalità, ha trattato numerosi argomenti, strettamente attinenti alla fascia di età dei presenti ed al mondo adolescenziale. Sono stati commentati temi e proposti esempi che riguardano le sostanze stupefacenti, l’alcolismo, la sicurezza stradale, il bullismo, il cyberbullismo, l’accesso ad internet ed i rischi connessi e la violenza di genere. I giovani si sono mostrati pienamente coinvolti. Hanno assistito con attenzione, interagendo con domande al fine di soddisfare molte curiosità.

Nonostante ci si avvii verso la conclusione dell’anno scolastico, saranno programmati, d’intesa con i dirigenti scolastici dell’intera provincia, ulteriori appuntamenti che vedranno partecipi gli ufficiali dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza, con il fondamentale scopo di fornire testimonianze, anche di natura storica, proporre le attività di istituto dei Reparti Speciali dell’Arma, oltre che assicurare un proprio apporto per accompagnare le attività di orientamento degli studenti sulle scelte e differenti opportunità lavorative future, cercando di infondere nei giovani la legalità, lo spirito civico, l’attenzione al territorio e all’ambiente, la comune, civile e pacifica convivenza, nonché il rispetto delle regole.

– Paola Federico –