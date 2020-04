I Carabinieri di Eboli donano uova di Pasqua e alimenti a bambini e mamme in difficoltà di tre Case Famiglia

I Carabinieri del Comando Compagnia di Eboli, diretti dal Capitano Luca Geminale, hanno raccolto, d’iniziativa, una somma di denaro che è stata spesa per l’acquisto di uova di Pasqua e generi alimentari di vario tipo, distribuiti nella giornata di oggi presso 3 case famiglia locali.

Gli ospiti delle strutture sono bambini e mamme in difficoltà, molto spesso vittime di maltrattamenti e violenze di genere.

Un piccolo gesto, affinché anche loro possano sorridere in questi tempi difficili per tutti in occasione delle festività pasquali e possano avere la gioia di scartare un uovo di Pasqua.

– Chiara Di Miele –