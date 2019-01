I Carabinieri della Compagnia di Potenza a Tito discutono di truffe agli anziani con i sacerdoti

Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Potenza, Maggiore Gennaro Cascone, alla presenza dell’Arcivescovo della Diocesi di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, S.E. Mons. Salvatore Ligorio, e del Cappellano Militare don Giovanni Caggianese, ha tenuto a Tito, presso il Centro Polifunzionale della Caritas, un incontro informativo sul tema delle “Truffe agli anziani“.

L’appuntamento, che ha coinvolto 75 sacerdoti delle parrocchie e comunità religiose dell’arcidiocesi, è stato utile per fornire consigli e spunti di riflessione sul particolare fenomeno. L’iniziativa si aggiunge ai restanti 15 incontri tenuti dall’Ufficiale nell’ambito del territorio di competenza e che hanno coinvolto altrettante realtà locali. È stata evidenziata l’importanza, attraverso la loro missione sul territorio, di contribuire nella divulgazione delle informazioni da diffondere tra i cittadini per prevenire la particolare fenomenologia di reato.

Sono stati commentati una serie di accorgimenti utili per potersi agevolmente sottrarre ad indebiti propositi di malfattori che agiscono sia personalmente che a mezzo telefono o via web. Nell’occasione è stata distribuita una copia dell’opuscolo informativo, edito dalla rivista “Il Carabiniere“, dal titolo “Truffe agli anziani“, da affiggere all’interno dei luoghi di culto frequentati dai fedeli.

L’evento è stato organizzato tenendo anche in considerazione le potenzialità di risposta alla tematica proposta derivanti dalla pressoché analoga e totale presenza in tutte le comunità del potentino di entrambe le istituzioni, religiosa e militare, quali punti imprescindibili di riferimento e vicinanza per le popolazioni locali.

– Annamaria Lotierzo –