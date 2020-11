I campi da calcio del Vallo di Diano si illuminano per dire addio a Diego Armando Maradona

I fari dei campi sportivi valdianesi si illuminano in onore di Diego Armando Maradona, indimenticabile campione di calcio strappato alla vita nella giornata di oggi mentre si trovava nella sua abitazione in Argentina.

Il dolore per la scomparsa del Pibe de Oro è senza misura anche in Italia e, soprattutto, in Campania, la terra che aveva accolto Diego durante la sua militanza nella squadra del Napoli.

Questa sera sono diverse le Amministrazioni comunali del territorio che hanno deciso di illuminare i loro stadi per dire addio a Maradona.

A Sala Consilina fari accesi sul prato dell'”Osvaldo Rossi“, così come a Polla e a Sassano. Qui nell’impianto sportivo di via Ponte Chianche sono state accese tutte le torri faro in segno di omaggio. Il numero 10 del Napoli conosceva Sassano come città natale dell’amico di sempre Bruscolotti.

Anche la società Buonabitacolo Soccer 2006 ha ricordato il mito argentino illuminando lo stadio cittadino.

– Chiara Di Miele –