“Halloween sicuro”. Ad Agropoli arriva un’ordinanza per il 31 ottobre che disciplina i festeggiamenti

Ad Agropoli arriva un’ordinanza sindacale in occasione della festa di Halloween prevista per il prossimo 31 ottobre.

Il Sindaco Adamo Coppola ha regolamentato lo svolgimento della giornata imponendo il divieto di sparare petardi o altri tipi di artifizi, utilizzare pistole ad acqua o di altro liquido, schiuma che possa andare ad infastidire altre persone.

Inoltre, dalle ore 17 e fino a mezzanotte sarà vietata la somministrazione di alcolici o analcolici in bottiglie di vetro o lattine. In caso di vendita di bevande saranno previsti soltanto bicchieri di plastica o carta. È vietato, infine, portare in giro bottiglie o lattine aperte.

I trasgressori saranno soggetti a sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro ed i prodotti vietati nell’ordinanza saranno sequestrati.

L’ordinanza punta a evitare comportamenti incivili e molesti nel centro cittadino.

Le zone saranno presidiate dalla Polizia Municipale.

– Claudia Monaco –