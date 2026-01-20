Prende il via anche quest’anno la campagna sconti Siae voluta da Confesercenti Nazionale.

Sono previsti, nel dettaglio, sconti che vanno dal 25 al 40% per l’abbonamento Siae, valido per tutti i locali che ne fanno utilizzo. Si può usufruire dello sconto fino al 28 febbraio.

Per tutte le informazioni è disponibile lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, guidato dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. La sede è in via San Sebastiano a Sala Consilina e si può contattare all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet.

“Noi di Confesercenti cerchiamo sempre di dare continui servizi anche attraverso le convenzioni che si rafforzano nel corso degli anni, come questa stipulata con la Siae – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino –. La campagna sconti, ogni anno, nel Vallo di Diano vede sempre ottimi risultati che mi auguro saranno replicati anche quest’anno, perché ogni risparmio, anche se piccolo, è un elemento fondamentale nella gestione aziendale”.

E’ possibile anche rivolgersi alla divisione Siae di Sala Consilina, referente Luigi Nappo.