L’ospedale dell’Immacolata di Sapri, premiato dal Ministero della Salute con il “Bollino Rosa“, in occasione della quarta Giornata Nazionale della Salute della Donna (in programma lunedì 22 aprile), partecipa, unitamente ad altri 306 ospedali dislocati su tutto il Territorio Nazionale, al programma “H-Open Week – conosci, previeni, cura”.

L’ospedale, a partire da oggi e fino al 18 aprile, offre alle donne prestazioni “gratis” nelle seguenti branche specialistiche: ginecologia, ostetricia, senologia, oncologia, endocrinologia, diabetologia, malattie e disturbi dell’apparato cardio-vascolare, malattie metaboliche dell’osso, ortopedia, violenza sulla donna. Saranno effettuati esami di laboratorio (quest’anno, anche celiachia e tromboefilia) ed esami di diagnostica strumentale: elettrocardiogramma, ecocardiogramma, doppler arti inferiori, ecografia alla tiroide, pap-test, eco addome completo, ecografia pelvica, ecografia mammaria.

Il Presidio dell’Immacolata di Sapri, diretto dal Direttore Medico dott. Rocco Mario Calabrese, inaugura quindi la sua quarta stagione da “Bollino Rosa” proseguendo e perfezionando l’offerta sanitaria che l’ospedale saprese offre alla sua utenza.

Per poter usufruire del Servizio, occorre prenotarsi contattando il referente per il “Bollino Rosa” in ambito ospedaliero, il CPS (Collaboratore Professionale Sanitario) infermiere coordinatore Gerardo Gallo, al 334/6970902 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato.

Per conoscere meglio i servizi a cui l’utenza rosa ha diritto ci si può rivolgere all’info-point nella hall d’ingresso, dov’è in distribuzione materiale informativo illustrato, o visitando il sito www.bollinirosa.it e attraverso un apposito motore di ricerca ottenere informazioni in tempo reale sugli ospedali “Bollino Rosa” aderenti all’iniziativa e sulle prestazioni “gratis” all’utenza, o inviando una e-mail a eventi@bollinirosa.it

– Paola Federico –