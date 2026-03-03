Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno, nell’ambito dei servizi istituzionali di controllo del territorio, sta proseguendo nella specifica campagna di vigilanza finalizzata al rispetto delle norme del Codice della Strada, con l’obiettivo di assicurare maggiore sicurezza agli automobilisti.

Tra gennaio e febbraio, durante le attività svolte nel capoluogo salernitano e lungo le principali arterie di competenza, i militari hanno proceduto ad elevare diverse sanzioni. In particolare, 12 sanzioni amministrative per guida senza patente o con patente di categoria diversa e altre 15 sanzioni per la violazione dell’obbligo di assicurazione.

La violazione dell’articolo 116 del Codice della Strada prevede che chi guida un veicolo senza una patente valida possa incorrere in sanzioni amministrative, nel fermo del veicolo per tre mesi e, in caso di recidiva, in ulteriori conseguenze, fino alla confisca del mezzo o, nei casi più gravi, alla sospensione della patente. Per quanto riguarda l’articolo 193 è prevista una sanzione pecuniaria e il sequestro del veicolo finalizzato alla confisca per chi circola privo di copertura assicurativa, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.

Le attività di vigilanza continueranno con l’obiettivo di prevenire incidenti, garantire il rispetto delle regole e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di una guida responsabile.