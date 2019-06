Guida il camion in stato di ebbrezza sull’A2 tra Polla e Petina. Nei guai autista casertano

E’ terminato male il viaggio di un camionista di Castel Volturno fermato dalla Polizia Stradale lungo l’A2 del Mediterraneo al km 78 in direzione Nord tra Polla e Petina e risultato positivo ai controlli alcolemici.

Il 43enne G.N. è stato fermato dopo una segnalazione telefonica giunta al Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti. Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina lo hanno dunque sottoposto al test dell’etilometro dopo averlo controllato con il precursore in dotazione. Il tasso alcolemico è risultato pari a 0,69 grammi per litro.

Al camionista è stata immediatamente ritirata la patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Sempre più diffusi e capillari i controlli messi in atto dal COA di Sala Consilina per contrastare le diverse tipologie di reato o fenomeni criminali in autostrada.

– Chiara Di Miele –