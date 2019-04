Guida il camion con la patente sospesa e sbatte contro un muro lungo l’A2 a Salerno

Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 8+300 in direzione Nord nei pressi dello svincolo di Fratte a Salerno.

Un camion con due uomini a bordo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della strada andando a sbattere contro un muro che costeggia la carreggiata. Nel violento impatto sono rimasti feriti il conducente, un 66enne di Angri con patente sospesa da diversi mesi dalla Polizia Stradale, e il suo compagno di viaggio, un 31enne marocchino.

I due sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e il personale dell’Anas per il ripristino del tratto autostradale interessato anche dalla perdita di parte del carico del mezzo pesante. Il traffico, infatti, ha subito dei notevoli disagi con circa 6 km di code.

– Chiara Di Miele –