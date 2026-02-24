A 4 anni dall’inizio della guerra in Ucraina prosegue l’azione di aiuto concreto da parte della comunità di Caggiano.

In questi anni difficili, durante i quali si sono susseguiti dolore, distruzione e sofferenza, colpendo famiglie, anziani e bambini, la comunità di Caggiano guidata dal sindaco Modesto Lamattina ha scelto di non restare indifferente, ma di offrire un aiuto concreto e tangibile.

Nel settembre 2022, grazie alla sinergia tra la Pubblica Assistenza GOPI Protezione Civile ODV ANPAS, Comune di Caggiano, Rotary Club Salerno, Caritas Diocesana di Salerno, Fondazione San Francesco d’Assisi – Oliveto Citra, ANPAS Nazionale e InterSOS, è stata donata un’ambulanza ancora oggi in servizio nella città portuale di Odessa, nell’Ucraina meridionale.

Un mezzo allestito con incubatrice neonatale per soccorrere e salvare bambini prematuri. La guerra, infatti, ha causato un aumento significativo di parti pretermine dovuti allo stress continuo e alle condizioni drammatiche vissute dalle future mamme. Quell’ambulanza, con livrea del soccorso sanitario ucraino, continua a trasportare in urgenza neonati dalle zone di fronte verso ospedali situati in aree più sicure.

“A distanza di 4 anni – fa sapere l’Amministrazione – rinnoviamo il nostro impegno morale per la pace e la solidarietà tra i popoli. Caggiano ha dimostrato che anche una piccola comunità può fare la differenza, trasformando la vicinanza in gesti concreti di umanità. Perché la pace non è solo un auspicio, ma una responsabilità condivisa”.