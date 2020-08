A causa di un guasto improvviso alla rete idrica di Sant’Arsenio questa notte sarà interrotto il servizio.

Sarà interrotta l’erogazione idrica in Via Aldo Moro, Via Giliberti, Via Cafaro,Via Marcigliani, Via San Salvatore, Via Sant’Antonio, Borgo Serrone, Via San Vito, Via Fontana Maggiore.

La fascia oraria di sospensione sarà dalle 24 alle 7.

– Claudia Monaco –