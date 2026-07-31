Gruppo Maffei entra nella rete Great Wall Motor. Arriva negli showroom la nuova GWM ORA 5
Gruppo Maffei amplia la propria offerta diventando concessionaria ufficiale Great Wall Motor (GWM), costruttore automobilistico tra i principali protagonisti del mercato internazionale.
L’accordo porta negli showroom dell’azienda il marchio GWM e coincide con il debutto della ORA 5, primo modello della gamma disponibile per il pubblico locale. Si tratta di un SUV di segmento C proposto con motorizzazioni benzina, full hybrid e 100% elettrica.
L’operazione rappresenta un ulteriore ampliamento del portafoglio marchi del Gruppo Maffei e si inserisce in una fase di evoluzione del mercato automobilistico, caratterizzata dalla coesistenza di diverse tecnologie di alimentazione e da una crescente diversificazione dell’offerta.
“L’ingresso di Great Wall Motor rafforza il percorso di crescita del Gruppo e ci consente di proporre ai clienti una gamma ancora più ampia di soluzioni” dichiara Manuel Maffei, amministratore del Gruppo Maffei.
La nuova GWM ORA 5 è già disponibile presso gli showroom del Gruppo, dove è possibile conoscere il nuovo marchio e le sue principali caratteristiche.
Gruppo Maffei vi aspetta nelle sedi di Potenza, Matera, Altamura e Atena Lucana.
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