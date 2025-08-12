Gruppo Casale con sede a Sala Consilina cerca una risorsa da inserire nel team Back Office
Gruppo Casale con sede a Sala Consilina sta ampliando il suo organico.
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire nel nostro team di Back Office.
Vuoi far parte di una realtà dinamica e collaborativa?
Se possiedi:
- un’ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office,
- competenze in ambito economico-amministrativo,
- spiccate capacità organizzative,
inviaci il tuo CV, completo di foto, all’indirizzo selezioni@gruppocasale.it
