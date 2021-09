Green Pass per i lavoratori. Il Presidente della Regione Basilicata Bardi esorta a vaccinarsi

“L’obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro è una decisione del Governo finalizzata a rafforzare la campagna vaccinale. In Basilicata stiamo affrontando con grande serietà e determinazione questa fase con risultati soddisfacenti, grazie alla preziosa collaborazione e disponibilità di tutto il personale medico e sanitario e grazie al grande senso di responsabilità dei nostri concittadini. Basti segnalare, come riportato dal Sole 24 Ore, che tra 13 giorni riusciremo a coprire l’80% della popolazione vaccinabile. L’obiettivo dovrebbe essere raggiunto il prossimo 29 settembre, in linea con le previsioni del Governo. Ci sono, tuttavia, ancora numerosi over 50 che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose. Ma anche per questa categoria la Basilicata viene segnalata dalla Fondazione Gimbe per le sue performance positive. Infatti, con il suo 9,5 % di over 50 che ancora non hanno ricevuto neanche una dose, la nostra regione è al di sotto della media nazionale (11,1%). Siamo molto fieri di questi numeri”.

E’ quanto afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Il Presidente, alla luce di questi importanti risultati e a seguito delle ultime decisioni relative all’obbligo del Green Pass per accedere al luogo di lavoro, rivolge un appello a tutti i lavoratori affinché si dotino di questo strumento fondamentale per garantire la libertà di tutti.

Ricorda a tal proposito che, proprio per facilitare le operazioni, è stato deciso di rendere libera la vaccinazione togliendo l’obbligo della prenotazione. E’ pertanto sufficiente recarsi con la propria tessera sanitaria presso uno dei tanti punti vaccinali aperti in tutta la regione e chiedere di essere vaccinati.