Violento scontro nel pomeriggio tra uno scooter con in sella un 18enne di Angri e il cugino minorenne e un trattore guidato da un 35enne a Capaccio Paestum, lungo viale della Repubblica.

I due mezzi si trovavano lungo la carreggiata quando, per cause da accertare, si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il 18enne. Accorsi sul posto, i sanitari del 118 gli hanno prestato le prime cure per poi affidarlo ai medici giunti a bordo di un’eliambulanza, che lo hanno condotto in codice rosso al “Ruggi” di Salerno. Lievi le ferite per il minorenne, illeso invece l’uomo alla guida del trattore.

Giunti, inoltre, anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli, diretti dal Capo Distaccamento Angelo Picariello. I rilievi sono affidati alla Polizia Municipale e ai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.